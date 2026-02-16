Клуб не из топ-5 выиграет еврокубок в этом сезоне, считают букмекеры. Лучшие шансы – у «Порту» в Лиге Европы

Букмекеры оценили шансы команд из нетоповых лиг выиграть еврокубок в этом сезоне.

На победу клуба не из топ-5 чемпионатов в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций в сезоне-2025/26 дают коэффициент 1.75 (52%). За 1.95 (48%) можно поставить на то, что все еврокубки выиграют клубы из топ-5 лиг.

Лучшие шансы на еврокубковый трофей среди команд из нетоповых лиг у «Порту» – 10.00 на победу в Лиге Европы.