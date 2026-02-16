Словакия выиграла группу с Швецией и Финляндией на олимпийском хоккейном турнире. Коэффициент на золото обвалился со 100.00 до 20.00

Сборная Словакии сенсационно заняла первое место в группе на олимпийском хоккейном турнире.

Словаки выиграли группу В, где их соперниками были сборные Финляндии, Швеции и Италии. В 1/4 финала Словакия встретится с победителем матча Германия – Франция.

Коэффициент на золотые медали Словакии обвалился со 100.00 до 20.00 с начала турнира.