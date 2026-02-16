Словакия выиграла группу с Швецией и Финляндией на олимпийском хоккейном турнире. Коэффициент на золото обвалился со 100.00 до 20.00
Сборная Словакии сенсационно заняла первое место в группе на олимпийском хоккейном турнире.
Словаки выиграли группу В, где их соперниками были сборные Финляндии, Швеции и Италии. В 1/4 финала Словакия встретится с победителем матча Германия – Франция.
Коэффициент на золотые медали Словакии обвалился со 100.00 до 20.00 с начала турнира.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем