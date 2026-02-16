97% – Роналду забьет 1000 голов за карьеру. На выходных он забил за «Аль-Наср» в первом матче после забастовки
Букмекеры не сомневаются, что Криштиану Роналду забьет минимум 1000 голов за карьеру.
В субботу 41-летний португалец забил за «Аль-Наср» в первом матче после забастовки – против «Аль-Фатеха» (2:0). На его счету стало 962 гола за карьеру, из них 820 – на клубном уровне.
На 1000+ голов Роналду за карьеру дают коэффициент 1.03 – около 97% вероятности.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да конечно забьет, он может вообще во второй лиге хоть в Азии пылить, хоть в Португалии, и наколотит там ещё сотню
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем