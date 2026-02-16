Канада забросила 20 шайб в 3 матчах на Олимпиаде и укрепилась в статусе фаворита на золото у букмекеров

Сборная Канады укрепилась в статусе фаворита олимпийского хоккейного турнира у букмекеров.

Канадцы заняли первое место в группе с Швейцарией, Чехией и Францией, набрав 9 очков при разнице шайб 20:3 в трех матчах. В четвертьфинале «кленовые листья» встретятся с победителем матча Чехия – Дания.

Коэффициент на золотые медали Канады с начала турнира обвалился с 2.50 до 1.70.

Победитель хоккейного турнира на ОИ-2026 по версии букмекеров:

1. Канада – 1.70

2. США – 3.50

3. Швеция – 9.00

4. Финляндия – 11.00

5. Чехия – 11.00

6. Швейцария – 15.00

7. Словакия – 20.00

8. Германия – 50.00

Остальные – от 300.00