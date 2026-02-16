  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Семен Ефимов – один из аутсайдеров соревнований по слалому на Олимпиаде-2026. На золото дают 200.00, вероятность медали – менее 2%
1

Семен Ефимов – один из аутсайдеров соревнований по слалому на Олимпиаде-2026. На золото дают 200.00, вероятность медали – менее 2%

Букмекеры оценили шансы Семена Ефимова выиграть медаль в слаломе на Олимпиаде-2026.

Российский горнолыжник котируется одним из аутсайдеров соревнований с коэффициентом 200.00 на золотую медаль – 0,5% вероятности. Фаворитом дисциплины у букмекеров считается норвежец Атле Ли МакГрат (6.10).

На попадание Ефимова на пьедестал можно поставить за 60.00 – менее 2% вероятности.

Соревнования пройдет 16 февраля, первая попытка начнется в 12:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoгорные лыжи
logoСемен Ефимов
Ставки на сегодня
logoОлимпиада-2026
сборная России (горные лыжи)
Ставки на спорт
слалом
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно смело хату на победу ставить
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Брюгге» на 89-й вырвал ничью с «Атлетико» – 3:3. В лайве на спасение бельгийцев давали 10.00
вчера, 21:59
35% – вероятность выхода «Интера» в 1/8 финала ЛЧ после поражения от «Буде-Глимт» (1:3) в Норвегии
вчера, 21:54
«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» дома – 1:6. На поражение с разницей в 4+ гола давали 6.00
вчера, 19:40
66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%
вчера, 19:27
88% – вероятность пятого золота Клэбо на Олимпиаде-2026. Норвегия – явный фаворит командного спринта
вчера, 08:30
Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%
вчера, 07:53
Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
вчера, 07:35
5.90 – «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»
17 февраля, 22:42
«ПСЖ» победил «Монако», уступая 0:2 по ходу матча. В лайве на камбэк давали 5.00
17 февраля, 21:55
Фабрицио Корона обвинил Бастони в ставках на матчи со своим участием: «У меня есть переписки и доказательства. Он ставил даже на вбрасывания из аута»
17 февраля, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Буде-Глимт» играет вничью с «Интером» в ЛЧ – 1:1 после первого тайма. 1.81 – клуб Хайкина не проиграет
вчера, 20:47
«Интер» выиграл всухую 6 матчей подряд на выезде. 3.80 – победит «Буде-Глимт» и не пропустит
вчера, 11:03
«Ньюкасл» – подавляющий фаворит стыков с «Карабахом» в ЛЧ. 9% – вероятность выхода азербайджанцев в 1/8 финала
вчера, 09:44
«Жду, что Моуриньо снова докажет, что он Special One». Погребняк ожидает, что «Бенфика» выбьет «Реал» из ЛЧ
17 февраля, 19:51
«Бенфика» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Моуринью снова обыграть «Реал»
17 февраля, 09:48Промо
6.90 – Головин забьет Сафонову в Лиге чемпионов. 2.55 – вратарь «ПСЖ» не пропустит от «Монако»
17 февраля, 09:33
«Галатасарай» не проигрывал в 23 из 25 последних домашних матчей. 1.70 – не уступят «Ювентусу»
17 февраля, 09:21
Настоящие чемпионы не уходят на пенсию: в Москве прошел второй старт ретрогонки «Это все еще я»
17 февраля, 08:54Промо
68% – вероятность медали Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Только у японки Сакамото больше шансов на золото
17 февраля, 08:33
Моуринью заявил, что хочет выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Букмекеры уверены, что «Бенфика» вылетит
17 февраля, 07:55
Рекомендуем