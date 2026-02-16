Семен Ефимов – один из аутсайдеров соревнований по слалому на Олимпиаде-2026. На золото дают 200.00, вероятность медали – менее 2%
Букмекеры оценили шансы Семена Ефимова выиграть медаль в слаломе на Олимпиаде-2026.
Российский горнолыжник котируется одним из аутсайдеров соревнований с коэффициентом 200.00 на золотую медаль – 0,5% вероятности. Фаворитом дисциплины у букмекеров считается норвежец Атле Ли МакГрат (6.10).
На попадание Ефимова на пьедестал можно поставить за 60.00 – менее 2% вероятности.
Соревнования пройдет 16 февраля, первая попытка начнется в 12:00 мск.
