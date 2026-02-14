Мбаппе 8 из 23 голов в Ла Лиге забил с пенальти. 3.80 – реализует 11-метровый в матче с «Сосьедадом»
«Реал» примет «Сосьедад» в 24-м туре Ла Лиги.
«Реал» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.34. На победу «Сосьедада» букмекеры дают 8.70, на ничью – 5.90.
Килиан Мбаппе – самый вероятный автор гола с коэффициентом 1.47. Француз – лучший бомбардир текущего сезона Ла Лиги. 8 из 23 мячей он забил с пенальти. 3.80 – реализует 11-метровый в игре с «Сосьедадом».
Матч пройдет 14 февраля. Начало – в 23:00 мск.
Пенальти – оружие «Реала» в этом сезоне Ла Лиги. Атакуют рекорд «Барсы» из 2016-го
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Реал после прихода мбаппе в прошлом сезоне - забито на 9 голов меньше командой, в среднем 2.05 голов.
Реал в этом сезоне 2.13 гола за игру.
Реал до прихода Криштиану, 2.18 гола за игру или 83 в целом.
Реал после прихода Криштиану 2.68 за игру в первые два сезона, 3.18 в третий, и в целом меньше 104 голов не было.