Норвежская биатлонистка Киркеэйде выиграла спринт на Олимпиаде-2026. Перед стартом вероятность ее победы составляла 4%
Марен Киркеэйде превзошла ожидания букмекеров на Олимпиаде-2026.
Норвежская биатлонистка выиграла спринт. Перед Играми букмекеры давали на это коэффициент 25.00 (4% вероятности). К гонке котировки на норвежку улучшились до 18.00 (6%).
Серебро выиграла Осеан Мишлон (13.00), главная фаворитка Лу Жанмонно (5.00) стала третьей.
Малинин проиграл с 93% на победу. Это еще громче, чем провал Валиевой
Опубликовала: Венера Кравченко
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
что лично мене нравится, девушка скромная, красивая и невероятно талантливая:)
По поводу красоты - очень субъективно. Да и в плане скромности... Она бывает довольно дерзкой в контактной борьбе, та же Лиза Витоцци не даст соврать. Да и в команде начали поговаритвать, что потихоньку начинает раскрепощаться.. (для будущих чемпионств это только плюс).