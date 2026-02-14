Норвежская биатлонистка Киркеэйде выиграла спринт на Олимпиаде-2026. Перед стартом вероятность ее победы составляла 4%

Марен Киркеэйде превзошла ожидания букмекеров на Олимпиаде-2026.

Норвежская биатлонистка выиграла спринт. Перед Играми букмекеры давали на это коэффициент 25.00 (4% вероятности). К гонке котировки на норвежку улучшились до 18.00 (6%).

Серебро выиграла Осеан Мишлон (13.00), главная фаворитка Лу Жанмонно (5.00) стала третьей.

