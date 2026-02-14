  • Спортс
  • Норвежская биатлонистка Киркеэйде выиграла спринт на Олимпиаде-2026. Перед стартом вероятность ее победы составляла 4%
Норвежская биатлонистка Киркеэйде выиграла спринт на Олимпиаде-2026. Перед стартом вероятность ее победы составляла 4%

Марен Киркеэйде превзошла ожидания букмекеров на Олимпиаде-2026.

Норвежская биатлонистка выиграла спринт. Перед Играми букмекеры давали на это коэффициент 25.00 (4% вероятности). К гонке котировки на норвежку улучшились до 18.00 (6%).

Серебро выиграла Осеан Мишлон (13.00), главная фаворитка Лу Жанмонно (5.00) стала третьей.

Малинин проиграл с 93% на победу. Это еще громче, чем провал Валиевой

Опубликовала: Венера Кравченко
Странно, что так мало .Она всё-таки третья идёт сейчас в спринтерском зачёте на КМ (и четвёртая в общем зачёте), так что я не сказать чтобы очень удивлён )
А ты не удивлен, что она во второй свой сезон во взрослых показывает такую стабильность без спадов?
Нойнер в 1сезон показывала например и что
Звезда окончательно взошла!.. что будущая звезда никто и не сомневался после прошлогоднего Оберхофа (юниорские титулы не считаю, не все чемпионы по юниорам становятся звездами во взрослом биатлоне).. и вот через год есть и победы на КМ и золото ОИ!.. блин, 21 год.. есть все шансы переписать несколько рекордов в биатлоне..
что лично мене нравится, девушка скромная, красивая и невероятно талантливая:)
Только ей почти 23 года, та же Нойнер и в 19 феерила, всякое бывает. Но Марен однозначно имеет все шансы стать суперзвездой.
По поводу красоты - очень субъективно. Да и в плане скромности... Она бывает довольно дерзкой в контактной борьбе, та же Лиза Витоцци не даст соврать. Да и в команде начали поговаритвать, что потихоньку начинает раскрепощаться.. (для будущих чемпионств это только плюс).
Жанмоно фаворит только у дилетантов, человек который разбирается в биатлоне ни за что её не будет считать фаворитом. У неё нет характера Чемпиона, на ЭКМ выступает нормально, на ГС регулярные провалы, ни одного личного золота ГС. В прошлом году проиграла БХГ, тоже из-за слабого характера. То же самое, Жаклен, Перро, Джакомель, Самуэльссон, они не ментальные монстры, как Фуркад, Ройселанд и Киркейде.
Ройселанд вообще акула.
Киркиде будет ещё сильнее чем Ройселанд.
Хорошо,, что не французская прима в партаках и с гнездом на голове)
МАРЕН НА ДАННЫЙ МОМЕНТ САМАЯ БЫСТРАЯ БИАТЛОНИСТКА. НУ РАЗВЕ, ЧТО БРАЗА-БУШЕ, НО ОНА НЕ СТРЕЛЯЕТ.
За то вероятность победы в ГП у Киркиде 100%.
Достойная наследница Туры Бергер. Признаться, сначала Марен не вызвала у меня симпатии в прошлом сезоне. Но в этом она впечатляет. Дебют на ОИ и сразу ОЧ в личке. Скорость феноменальная. Уникальная Марен🇧🇻🥇, вторая Тура Бергер
