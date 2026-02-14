Почеттино – главный фаворит на назначение в «Тоттенхэм» в следующем сезоне. Де Дзерби – 2-й у букмекеров, Тудор – 3-й
Букмекеры открыли линию на тренера «Тоттенхэма» в сезоне-2026/27.
Ранее «шпоры» объявили о назначении Игора Тудора до конца сезона. Букмекеры считают, что летом команду возглавит Маурисио Почеттино, коэффициент на это – 2.50.
Вторым фаворитом котируется Роберто Де Дзерби (3.00). На то, что Тудор останется в «Тоттегхэме», дают 7.00. Он третий претендент в линии.
Опубликовала: Венера Кравченко
