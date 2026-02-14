Швеция не выиграла женскую эстафету в лыжах на Олимпиаде-2026. Перед стартом на победу сборной давали 92% вероятности
Женская сборная Швеции сенсационно не выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде-2026.
Шведки (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) финишировали вторыми. Победителем стала Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг), третье место заняла Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу).
Перед Олимпиадой на золото Швеции букмекеры давали коэффициент 1.20 (83% вероятности). К старту эстафеты котировки улучшились до 1.08 (92%).
Победа Норвегии оценивалась перед Играми в 5.00 (20%).
На месте тренерского штаба Швеции , я бы по ходу сезона решился бы на эксперимент поставить в состав эстафеты исключительно спринтерш.
Сванн и Сундлинг, уже неоднократно показали что они умеют бегать эстафеты .
Дальквист на финишный этап можно было бы поставить .
Ну и Хагстрем на первый .
На всех 4 этапах просто бы рюкзачили и на финише победа
Да и Ньюнге отыграет столько , сколько будет требоваться .
Норвежцам надо падать по 5 раз за этап что бы была интрига