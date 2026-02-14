  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Швеция не выиграла женскую эстафету в лыжах на Олимпиаде-2026. Перед стартом на победу сборной давали 92% вероятности
19

Швеция не выиграла женскую эстафету в лыжах на Олимпиаде-2026. Перед стартом на победу сборной давали 92% вероятности

Женская сборная Швеции сенсационно не выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде-2026.

Шведки (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) финишировали вторыми. Победителем стала Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг), третье место заняла Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу).

Перед Олимпиадой на золото Швеции букмекеры давали коэффициент 1.20 (83% вероятности). К старту эстафеты котировки улучшились до 1.08 (92%).

Победа Норвегии оценивалась перед Играми в 5.00 (20%).

Выбьет ли Клэбо 6 гонок из 6, кто остановит шведок и какие шансы у россиян? Фавориты у лыжников на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Венера Кравченко
logoОлимпиада-2026
logoсборная Швеции жен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Норвегии жен
Ставки на спорт
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Собственно если бы не этот момент - вся эстафета была бы редкой унылостью.
Ответ Nemiga01
Собственно если бы не этот момент - вся эстафета была бы редкой унылостью.
Я аж проснулся в этот момент)
Жаль что на этапах кубка мира эстафет почти не осталось .
На месте тренерского штаба Швеции , я бы по ходу сезона решился бы на эксперимент поставить в состав эстафеты исключительно спринтерш.
Сванн и Сундлинг, уже неоднократно показали что они умеют бегать эстафеты .
Дальквист на финишный этап можно было бы поставить .
Ну и Хагстрем на первый .
На всех 4 этапах просто бы рюкзачили и на финише победа
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Жаль что на этапах кубка мира эстафет почти не осталось . На месте тренерского штаба Швеции , я бы по ходу сезона решился бы на эксперимент поставить в состав эстафеты исключительно спринтерш. Сванн и Сундлинг, уже неоднократно показали что они умеют бегать эстафеты . Дальквист на финишный этап можно было бы поставить . Ну и Хагстрем на первый . На всех 4 этапах просто бы рюкзачили и на финише победа
Дальквист не берут она минуту проиграла на олимпиаде на своем этапе Ступак или Непряевой
Ответ nnikokolay@gmail.com
Дальквист не берут она минуту проиграла на олимпиаде на своем этапе Ступак или Непряевой
Проиграла Ступак, но Юля классистка, а Майя - наоборот, хотя и взяла медаль в личном спринте классикой) Наташа с Эббой бежала
За кульбит Андерссон надо дать золотую медаль. И в лыжной акробатике может выиграть. Нету слов, Планица в замедленном повторе, там правда упала 1 раз и без кульбита и там тоже была Слин
Если норги завтра поставят на классику падучего Валнеса, есть немалая вероятность повторения такого сюжета 😄
Ответ Jauhojarvinousiainen
Если норги завтра поставят на классику падучего Валнеса, есть немалая вероятность повторения такого сюжета 😄
У них полностью доминирующий 3-4 этап .
Да и Ньюнге отыграет столько , сколько будет требоваться .
Норвежцам надо падать по 5 раз за этап что бы была интрига
Ответ Vadim Vadim_1116553755
У них полностью доминирующий 3-4 этап . Да и Ньюнге отыграет столько , сколько будет требоваться . Норвежцам надо падать по 5 раз за этап что бы была интрига
Кто знает. Французы дерзкие тут.
Поздравляю сборную Норвегии с золотом, это проблемы сборной Швеции🇧🇻👍❤️
Отличная гонка. Сборную Норвегии с победой. Вы сделали это. 🇳🇴💐👍.
А я писал днями ранее, что в эстафете и командном спринте может что угодно произойти. И Клэбо также по воле случая или напарников может остаться без очередного золота, которое ему на шею повесили заранее.
Ответ maximus388
А я писал днями ранее, что в эстафете и командном спринте может что угодно произойти. И Клэбо также по воле случая или напарников может остаться без очередного золота, которое ему на шею повесили заранее.
Без вариантов
Ответ maximus388
А я писал днями ранее, что в эстафете и командном спринте может что угодно произойти. И Клэбо также по воле случая или напарников может остаться без очередного золота, которое ему на шею повесили заранее.
Мужчины более устойчивы при спусках
Я единственный, кто угадал провал шведских фавориток, и на ОИ2022 - 26, и на ЧМ2023, только ошибся на ЧМ2025, но там подвиг Сундлинг. Хочешь провалить эстафету, поставь эту падающюю бестолочь в состав, вот и всё.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Сборная России – явный фаворит матчей против Мали и Гватемалы у букмекеров
сегодня, 15:00
Мареска будет тренером «Ман Сити» в сезоне-2026/27, считают букмекеры. 25% – Гвардиола останется
сегодня, 14:42
Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии бетторов на Polymarket. Суммарный объем ставок на победителя превысил $153 млн
сегодня, 13:57
Рыбакина – фаворит Мастерса в Дубае по версии букмекеров. Вероятность второго подряд титула Мирры Андреевой – 10%
сегодня, 13:41
Скелетонист Уэстон – фаворит на звание Спортсмена года в Британии по версии ВВС. Он выиграл два золота на Олимпиаде-2026
сегодня, 13:25
11.00 – Холанд сделает первый пента-трик за карьеру в АПЛ в этом сезоне. Он забивал по 5 мячей в 2023-м, 2024-м и 2025-м
сегодня, 12:59
82% – в финале Кубка Стэнли сыграют команды с россиянами в составах
сегодня, 12:26
«Жирона» – худшая команда Ла Лиги по исходу вторых таймов. 1.58 – «Барселона» выиграет вторую половину встречи
сегодня, 11:58
Алькарас – фаворит турнира ATP 500 в Дохе по версии букмекеров. Синнер и Медведев входят в топ-3
сегодня, 11:36
«Барса» выиграет трофей в этом сезоне, а «Реал» останется без титулов, считают букмекеры
сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Цолоев победил Буторина в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Назрани
сегодня, 12:38Промо
«Команды сейчас примерно равны именно в плане формы, а «Сосьедад» поборется даже после непростого матча в Кубке Испании». Боков о матче «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»
14 февраля, 14:30
«Бергамаски потеряли Де Кетеларе, главного созидателя в команде и вообще в Серии А». Клещенок о матче «Лацио» – «Аталанта»
14 февраля, 13:10
«У «Марселя» все в порядке, у «Страсбура» не будет Эмеги». Прогноз Артема Денисова на матч
14 февраля, 12:20
«Сильная атака «Баварии» накладывается на хронические проблемы «Вердера» без мяча». Денисов о матче 22-го тура Бундеслиги
14 февраля, 11:20
«Интер» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии
14 февраля, 08:17Промо
2.34 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса обыграет «Ипсвич» выйдет в 1/8 финала Кубка Англии
13 февраля, 12:45
«Боруссия» 11 матчей подряд забивает в первом тайме. 1.58 – продление тренда с «Майнцем»
13 февраля, 11:22
2.85 – Сафонов сыграет на ноль за «ПСЖ» во втором матче подряд. Парижане встретятся в «Ренном»
13 февраля, 11:01
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в 11 из 12 последних матчей, но сегодня котируется андердогом
13 февраля, 10:05
Рекомендуем