«Бавария» не пропускает от «Вердера» в 3 матчах подряд. 2.40 – продление серии

«Вердер» примет «Баварию» в 22-м туре Бундеслиги.

«Бавария» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Победа хозяев оценивается в 9.30, ничья – в 6.20.

«Бавария» не пропускает от «Вердера» в 3 матчах подряд. Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.40.

Матч пройдет 14 февраля. Начало – в 17:30 мск.

