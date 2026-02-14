«Бавария» не пропускает от «Вердера» в 3 матчах подряд. 2.40 – продление серии
«Вердер» примет «Баварию» в 22-м туре Бундеслиги.
«Бавария» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Победа хозяев оценивается в 9.30, ничья – в 6.20.
«Бавария» не пропускает от «Вердера» в 3 матчах подряд. Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.40.
Матч пройдет 14 февраля. Начало – в 17:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
