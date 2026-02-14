«Интер» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии

14 февраля в матче 25-го тура Серии А встретятся «Интер» и «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 мск.

«Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая идущий вторым «Милан» на восемь очков. Команда Кристиана Киву выиграла пять последних матчей в Серии А.

«Ювентус» находится на четвертой строчке. Отставание туринцев от лидера составляет 12 баллов. У коллектива Лучано Спаллетти четыре победы в шести прошлых турах чемпионата.

«Ювентус» не проигрывает «Интеру» три матча подряд – две победы и ничья. В матче первого круга текущего сезона туринцы были сильнее со счетом 4:3.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего Дерби Италии хозяев поля. На победу «Интера» предлагают коэффициент 1.97, на успех «Ювентуса» дают 4.20 , вероятность ничьей оценивается в 3.50.

«Интер» и «Юве» – самые результативные команды Серии А. У миланцев – 57 мячей в 24 играх, у туринцев – 41 гол. Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.95, на два гола и менее дают 1.87 . На обмен мячами предлагают 1.79 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.00.

Игроки БЕТСИТИ не верят в «Ювентус». 76% от всех ставок на исход ушло на победу «Интера», 16% пришлось на ничью, 8% – отдано на туринцев.