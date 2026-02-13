Ландо Норрис: «Я поставил на победу Ферстаппена на Гран-при Австралии»
Ландо Норрис в шутливой форме высказался о шансах Макса Ферстаппена на победу на Гран-при Австралии.
После первого дня тестов в Бахрейне пилот «Макларена» зашел на стрим Ферстаппена и оставил комментарий: «Я поставил на победу Макса в Австралии».
По правилам FIA, гонщикам запрещено делать ставки на соревнования, в которых они участвуют.
Ранее пилот «Ред Булл» намекнул, что может покинуть «Формулу-1» в связи с тем, что ему не очень нравится поведение новых болидов.
