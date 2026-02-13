  • Спортс
Шансы на чемпионство «Сити» выросли с 20% до 30% после ничьей «Арсенала» с «Брентфордом». «Канониры» остаются главными претендентами на титул

Букмекеры повысили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ.

После ничьей «Арсенала» и «Брентфорда» (1:1) в 26-м туре отставание «горожан» от «канониров» сократились до 4 очков.

Коэффициент на чемпионство лондонцев поднялся с 1.20 до 1.35. На титул «Сити» теперь дают 3.40 (30%) вместо 5.00 (20%).

Победитель АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.35

2. «Манчестер Сити» – 3.40

3-4. «Астон Вилла» – 80.00

3-4. «Манчестер Юнайтед» – 80.00

5. «Ливерпуль» – 150.00

6. «Челси» – 300.00

Остальные – от 1000.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Судя по опыту шансы сити ещё будут расти
Ответ Коррадо Сопрано
Судя по опыту шансы сити ещё будут расти
Нервы у арсенала потребает, точно.
Ответ Коррадо Сопрано
Судя по опыту шансы сити ещё будут расти
В принципе, учитывая предстоящую дистанцию, у Арсенала есть все шансы занять любимое четвертое место.
Ставьте на победу МС. Медленно, но верно МС к этому идет.
В следующем туре. Будет уже 50 на 50 .и шансы Арсенала с каждым туром таять . Где-то уже это видели.. Артета учился у Пепа тактике, но не смог получить менталитет победителя.
