Коростелев – 8-й в списке фаворитов коньковой «разделки» на 10 км. Вероятность медали – 8%, попадание в десятку – 56%
Букмекеры оценили шансы Савелия Коростелева выиграть медаль в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде‑2026.
Россиянин котируется 8-й в списке фаворитов гонки с коэффициентом 45.00 на золото – чуть более 2% вероятности. Норвежец Эйнар Хедегарт – главный претендент на победу за 2.10, Йоханнес Клэбо – второй за 2.55.
На попадание Коростелева на пьедестал дают коэффициент 10.88 – около 8% вероятности. На место в топ-10 можно поставить за 1.65 (56%).
Победитель мужской коньковой «разделки» на 10 км по версии букмекеров:
1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 2.10
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.55
3-4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – 6.70
3-4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 6.70
5. Юго Лапалю (Франция) – 30.00
8. Савелий Коростелев (Россия) – 45.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
8-мой в списке конечно хорошо, но боюсь к 70-му номеру трасса будет разбитой, да и бежать коньком , удачи Савелию,.
Удачи Савелию! Пусть все сложится прекрасно! Савелий может!!!
нет никаких шансов, одиночки в лучшем случае в десятку могут попасть. В лыжах слишком много факторов для успешного выступления
Причем тут одиночки и разделка? Колонья "одиночка" 2 ОИ разорвал
колонью ездил без команды? колонью исключали из турниров 4 года, тем самым выбивая из ритма? и савелий далеко не колонья
