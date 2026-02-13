Коростелев – 8-й в списке фаворитов коньковой «разделки» на 10 км. Вероятность медали – 8%, попадание в десятку – 56%

Букмекеры оценили шансы Савелия Коростелева выиграть медаль в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде‑2026.

Россиянин котируется 8-й в списке фаворитов гонки с коэффициентом 45.00 на золото – чуть более 2% вероятности. Норвежец Эйнар Хедегарт – главный претендент на победу за 2.10, Йоханнес Клэбо – второй за 2.55.

На попадание Коростелева на пьедестал дают коэффициент 10.88 – около 8% вероятности. На место в топ-10 можно поставить за 1.65 (56%).

Победитель мужской коньковой «разделки» на 10 км по версии букмекеров:

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 2.10

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.55

3-4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – 6.70

3-4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 6.70

5. Юго Лапалю (Франция) – 30.00

8. Савелий Коростелев (Россия) – 45.00