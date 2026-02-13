15.00 давали букмекеры на разгромное поражение «Барселоны» в кубковом матче с «Атлетико» (0:4)

«Атлетико» неожиданно для букмекеров разгромил «Барселону» (4:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» с разницей в 4 мяча в 1989-м. Более крупная победа, 6:0, была только в 1941-м.

Фаворитом встречи котировался каталонский клуб. На победу «Атлетико» давали коэффициент 3.10, на разгромную победу – 15.00, на победу с разницей в 4+ мяча – 33.00.

Ответный матч пройдет 3 марта в Каталонии.