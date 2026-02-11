«Ман Сити» выиграл 19 матчей подряд против «Фулхэма». 3.16 – лондонцы не проиграют впервые за 15 лет
«Манчестер Сити» примет «Фулхэм» в 26-м туре АПЛ.
«Горожане» выиграли 19 последних очных встреч. Последний раз «Фулхэм» отнимал очки у «Сити» в сентябре 2011 года – 2:2 в матче 5-го тура.
Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что манчестерцы снова обыграют «Фулхэм». 3.16 – лондонцы впервые за 15 лет не проиграют.
Матч состоится 11 февраля, начало – в 22:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем