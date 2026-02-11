Швеция забросит Италии минимум 6 шайб, считают букмекеры. Итальянцы – явные андердоги всех хоккейных матчей на домашней Олимпиаде

Сборная Швеции встретится с Италией в 1-м туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Итальянская команда котируется явным андердогом во всех матчах на групповом этапе – против Швеции (нет коэффициента на победу), Словакии (20.00) и Финляндии (30.00).

Букмекеры ждут от шведов разгромной победы в сегодняшней встрече – на фору (-4,5) дают коэффициент 1.67. На 6+ шайб Швеции можно поставить за 1.75.

Матч состоится 11 февраля, начало – в 23:10 по московскому времени.