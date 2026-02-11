Де Дзерби – фаворит на замену Франку в «Тоттенхэме». Почеттино – 2-й у букмекеров, Хави и Аморим – в топ-5
Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером «Тоттенхэма».
11 февраля лондонский клуб объявил об увольнении Томаса Франка. «Тоттенхэм» не выиграл ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и идет на 16-м месте в таблице.
Фаворитом на назначение в «Тоттенхэм» котируется Роберто Де Дзерби (1.51). Примечательно, что итальянец покинул «Марсель» в день увольнения Франка.
Вторым у букмекеров идет экс-тренер «шпор» Маурисио Почеттино (2.75), далее идут Джон Хейтинга и Хави (оба – 9.00).
Новый главный тренер «Тоттенхэма» по версии букмекеров:
1. Роберто Де Дзерби – 1.51
2. Маурисио Почеттино – 2.75
3-4. Джонни Хейтинга – 9.00
3-4. Хави – 9.00
5. Рубен Аморим – 13.00
6. Хаби Алонсо – 17.00
Остальные – от 21.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Ага, щас Поч промажет ЧМ ради Тоттенхэма.
Понятно что де Дзерби будет. Не зря же из Марселя ушел
Я один вижу насколько похорошел Брендфорд после его ухода? Весь его футбол это примитивные навесы в штрафную и силовая борьба
А ты знаешь где был Брентфорд,когда Франк пришел?
Где?
Аморим это было шикарно, ТТХ - ВХЮ, шикарная вывеска в чемпионшипе
Хейтинга? Они что не смотрели игры Аякса? Не удивлюсь если его и назначат
По аналогии с Ман Юнайтед, ожидаю Райана Мейсона.
Аморим? Он разве не запое, глядя на нынешний МЮ ?
Где Рэднапп? Старика возвращайте, еще одного Бэйла или Модрича углядит
Аморим? Чтобы ещё ниже упасть?
4 тренера из списка свободны у тоттенхэма состав не плохой в лиге чемпионов играют у всех четверых есть что доказывать прежним клубам своим
