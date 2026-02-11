  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Де Дзерби – фаворит на замену Франку в «Тоттенхэме». Почеттино – 2-й у букмекеров, Хави и Аморим – в топ-5
15

Де Дзерби – фаворит на замену Франку в «Тоттенхэме». Почеттино – 2-й у букмекеров, Хави и Аморим – в топ-5

Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером «Тоттенхэма».

11 февраля лондонский клуб объявил об увольнении Томаса Франка. «Тоттенхэм» не выиграл ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и идет на 16-м месте в таблице.

Фаворитом на назначение в «Тоттенхэм» котируется Роберто Де Дзерби (1.51). Примечательно, что итальянец покинул «Марсель» в день увольнения Франка.

Вторым у букмекеров идет экс-тренер «шпор» Маурисио Почеттино (2.75), далее идут Джон Хейтинга и Хави (оба – 9.00).

Новый главный тренер «Тоттенхэма» по версии букмекеров:

1. Роберто Де Дзерби – 1.51

2. Маурисио Почеттино – 2.75

3-4. Джонни Хейтинга – 9.00

3-4. Хави – 9.00

5. Рубен Аморим – 13.00

6. Хаби Алонсо – 17.00

Остальные – от 21.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Ставки на футбол
logoРоберто Де Дзерби
logoМаурисио Почеттино
Ставки на сегодня
logoДжонни Хейтинга
logoХави
logoТомас Франк
Ставки на спорт
logoРубен Аморим
logoХаби Алонсо
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага, щас Поч промажет ЧМ ради Тоттенхэма.
Понятно что де Дзерби будет. Не зря же из Марселя ушел
Я один вижу насколько похорошел Брендфорд после его ухода? Весь его футбол это примитивные навесы в штрафную и силовая борьба
Ответ Юля Убивашка
Я один вижу насколько похорошел Брендфорд после его ухода? Весь его футбол это примитивные навесы в штрафную и силовая борьба
А ты знаешь где был Брентфорд,когда Франк пришел?
Ответ Romero_095
А ты знаешь где был Брентфорд,когда Франк пришел?
Где?
Аморим это было шикарно, ТТХ - ВХЮ, шикарная вывеска в чемпионшипе
Хейтинга? Они что не смотрели игры Аякса? Не удивлюсь если его и назначат
По аналогии с Ман Юнайтед, ожидаю Райана Мейсона.
Аморим? Он разве не запое, глядя на нынешний МЮ ?
Где Рэднапп? Старика возвращайте, еще одного Бэйла или Модрича углядит
Аморим? Чтобы ещё ниже упасть?
4 тренера из списка свободны у тоттенхэма состав не плохой в лиге чемпионов играют у всех четверых есть что доказывать прежним клубам своим
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Швеция не выиграла женскую эстафету в лыжах на Олимпиаде-2026. Перед стартом на победу сборной давали 92% вероятности
сегодня, 12:25
«Бавария» не пропускает от «Вердера» в 3 матчах подряд. 2.40 – продление серии
сегодня, 07:31
У «Интера» 2 победы в 9 последних матчах с «Ювентусом». Миланцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи
сегодня, 06:34
Малинин стал 8-м в мужском одиночном катании. Перед Олимпиадой вероятность его победы доходила до 99%
вчера, 22:10
«Реал» пробил 11 пенальти за 23 тура Ла Лиги. 2.35 – будет пенальти с «Сосьедадом»
вчера, 13:56
«Милан» не проигрывает 22 матча подряд в чемпионате. Серия продлится минимум до 25 игр, считают букмекеры
вчера, 13:36
Клэбо выиграл золото в «разделке» на 10 км. Перед Олимпиадой он не входил в топ-3 фаворитов дисциплины у букмекеров
вчера, 11:58
23% – вероятность блокировки Telegram в России до конца февраля. Общий объем ставок на событие превысил $9 млн
вчера, 09:38
Ландо Норрис: «Я поставил на победу Ферстаппена на Гран-при Австралии»
вчера, 09:13
Шансы на чемпионство «Сити» выросли с 20% до 30% после ничьей «Арсенала» с «Брентфордом». «Канониры» остаются главными претендентами на титул
вчера, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Бергамаски потеряли Де Кетеларе, главного созидателя в команде и вообще в Серии А». Клещенок о матче «Лацио» – «Аталанта»
58 минут назад
«У «Марселя» все в порядке, у «Страсбура» не будет Эмеги». Прогноз Артема Денисова на матч
сегодня, 12:20
«Команды сейчас примерно равны именно в плане формы, а «Сосьедад» поборется даже после непростого матча в Кубке Испании». Боков о матче «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»
сегодня, 11:44
«Сильная атака «Баварии» накладывается на хронические проблемы «Вердера» без мяча». Денисов о матче 22-го тура Бундеслиги
сегодня, 11:20
«Интер» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии
сегодня, 08:17Промо
2.34 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса обыграет «Ипсвич» выйдет в 1/8 финала Кубка Англии
вчера, 12:45
«Боруссия» 11 матчей подряд забивает в первом тайме. 1.58 – продление тренда с «Майнцем»
вчера, 11:22
2.85 – Сафонов сыграет на ноль за «ПСЖ» во втором матче подряд. Парижане встретятся в «Ренном»
вчера, 11:01
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в 11 из 12 последних матчей, но сегодня котируется андердогом
вчера, 10:05
BetBoom представила итоги Australian Open – 3 500 000 рублей с одной ставки и выигрышный кэф 232!
11 февраля, 11:25Промо
Рекомендуем