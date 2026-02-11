Де Дзерби – фаворит на замену Франку в «Тоттенхэме». Почеттино – 2-й у букмекеров, Хави и Аморим – в топ-5

Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером «Тоттенхэма».

11 февраля лондонский клуб объявил об увольнении Томаса Франка. «Тоттенхэм» не выиграл ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и идет на 16-м месте в таблице.

Фаворитом на назначение в «Тоттенхэм» котируется Роберто Де Дзерби (1.51). Примечательно, что итальянец покинул «Марсель» в день увольнения Франка.

Вторым у букмекеров идет экс-тренер «шпор» Маурисио Почеттино (2.75), далее идут Джон Хейтинга и Хави (оба – 9.00).

Новый главный тренер «Тоттенхэма» по версии букмекеров:

1. Роберто Де Дзерби – 1.51

2. Маурисио Почеттино – 2.75

3-4. Джонни Хейтинга – 9.00

3-4. Хави – 9.00

5. Рубен Аморим – 13.00

6. Хаби Алонсо – 17.00

Остальные – от 21.00