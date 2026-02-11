19% – «Оклахома» выиграет три чемпионских титула подряд. «Тандер» – явные фавориты этого сезона

Букмекеры оценили шансы «Оклахомы» выиграть три чемпионских титула подряд.

«Тандер» котируются явными фаворитами на победу в плей-офф НБА-2025/26 за 2.30 – около 43% вероятности. В топ-3 входят «Денвер» (6.00) и «Кливленд» (12.00).

За 4.90 (19%) можно поставить на то, что «Оклахома» возьмет три чемпионства подряд – в 2025-м, 2026-м и 2027-м. 1.18 (81%) – этого не случится.