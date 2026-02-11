«Сандерленд» еще не проигрывал дома в этом сезоне АПЛ. 2.11 – не уступят «Ливерпулю»

«Сандерленд» примет «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.

«Мерсисайдцы» победили лишь в одном из 7 последних матчей в чемпионате Англии – 4:1 с «Ньюкаслом». «Сандерленд» ни разу не проигрывал дома в этом сезоне АПЛ.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом встречи за 1.81. На непоражение хозяев можно поставить за 2.11.

Игра пройдет 11 февраля, начало – в 23:15 мск.