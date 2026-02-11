  • Спортс
3

26.00 – «МЮ» выиграет в следующих 5 матчах и фанат, который не стрижется 494 дня, сходит к барберу

Ничья «МЮ» с «Вест Хэмом» (1:1) не позволила фанату «Юнайтед» Фрэнку Илетту сходить к барберу.

29-летний болельщик «Юнайтед» 5 октября 2024 года пообещал не стричься, пока у команды не будет серии из 5 подряд побед в официальных играх. Челлендж до сих пор продолжается – фанат не стрижется уже 494 дня.

«Вест Хэм» прервал серию команды Майкла Кэррика из четырех побед подряд. Теперь Илетт еще минимум месяц не сходит к парикмахеру.

Букмекеры дают коэффициент 26.00 на то, что «Юнайтед» победит в следующих 5 матчах – против «Эвертона», «Кристал Пэлас», «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Борнмута».

