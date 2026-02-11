17% – вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ. Лишь у 4 команд больше шансов на понижение

«Тоттенхэм» находится в 5 очках от зоны вылета.

В последних 8 играх в чемпионате у лондонцев 4 ничьих и 4 поражения. Они идут на 16-м месте после 26 матчей.

Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ за сутки обвалился с 11.00 до 6.00 – коло 17% вероятности.

Лишь у четырех команд больше шансов на вылет – у «Вулверхэмтона» (1.01), «Бернли» (1.03), «Вест Хэма» (1.73) и «Ноттингема» (3.75).