4

17% – вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ. Лишь у 4 команд больше шансов на понижение

«Тоттенхэм» находится в 5 очках от зоны вылета.

В последних 8 играх в чемпионате у лондонцев 4 ничьих и 4 поражения. Они идут на 16-м месте после 26 матчей.

Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ за сутки обвалился с 11.00 до 6.00 – коло 17% вероятности.

Лишь у четырех команд больше шансов на вылет – у «Вулверхэмтона» (1.01), «Бернли» (1.03), «Вест Хэма» (1.73) и «Ноттингема» (3.75).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
4 комментария
In Frank we trust

Верю что Томасу по силам достичь этой цели
Ответ AlexVetoVeto
In Frank we trust Верю что Томасу по силам достичь этой цели
очевидно никто не даст ему достигнуть этой цели, вся надежда на преемника
Все-то вам Леви плохой...
Наконец-то откат к среднему
Никакого топ-6 АПЛ не было, Тоттенхэм середняк
Рекомендуем