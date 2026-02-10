Российский ски-альпинист Филиппов – 7-й фаворит у букмекеров. Шансы на олимпийское золото составляют 8%

Букмекеры оценили шансы Никиты Филиппова на золото Олимпиады-2026.

Российский ски-альпинист поборется за медали в спринте и котируется седьмым фаворитом в линии. На победу Филиппова дают коэффициент 12.00 (8% вероятности).

В тройку фаворитов у букмекеров входят Ориол Кардона Колл из Испании (3.70 – 27%), Тибо Ансельме из Франции (4.60 – 22%) и Джон Кистлер из Швейцарии (5.20 – 19%).

Наша главная надежда на медаль Олимпиады – не фигурист и не лыжник

Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке