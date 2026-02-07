«МЮ» – явный фаворит против «Тоттенхэма» у букмекеров. «Шпоры» 3 года не проигрывают манкунианцам
«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ.
«МЮ» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.65. На победу «шпор» букмекеры дают 4.90, на ничью – 4.50.
«Тоттенхэм» не проигрывает «МЮ» 8 матчей подряд (5 побед и 3 ничьих). Последнее поражение случилось в октябре 2022-го (0:2). На непроигрыш «Тоттенхэма» можно поставить за 2.27.
Матч пройдет 7 февраля. Начало – в 15:30 мск.
У Кэррика идеальный старт в «МЮ», но до Сульшера пока далеко
