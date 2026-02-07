Российский ски-альпинист Филиппов станет бронзовым призером Олимпиады-2026 (Sports Illustrated)
Американский спортивный журнал Sports Illustrated дал прогноз призеров среди ски-альпинистов в спринте на Олимпиаде-2026.
Главным фаворитом считается Тибо Ансельме (Франция). Серебро SI прогнозирует Ориолу Кардоне Колл (Испания), бронзу – россиянину Никите Филиппову.
23-летний Филиппов дважды поднимался на подиум в спринте на этапах Кубка мира.
Наша главная надежда на медаль Олимпиады – не фигурист и не лыжник
Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sports Illustrated
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Верим, Никита 💪!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем