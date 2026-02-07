Российский ски-альпинист Филиппов станет бронзовым призером Олимпиады-2026 (Sports Illustrated)

Американский спортивный журнал Sports Illustrated дал прогноз призеров среди ски-альпинистов в спринте на Олимпиаде-2026.

Главным фаворитом считается Тибо Ансельме (Франция). Серебро SI прогнозирует Ориолу Кардоне Колл (Испания), бронзу – россиянину Никите Филиппову.

23-летний Филиппов дважды поднимался на подиум в спринте на этапах Кубка мира.

Наша главная надежда на медаль Олимпиады – не фигурист и не лыжник

Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке