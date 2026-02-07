Конькобежка Коржова – 16-я в списке фаворитов на дистанции 3000 м. На завоевание олимпийской медали букмекеры дают меньше 2%

Женщины разыграют комплект наград в конькобежном спорте на дистанции 3000 м на Олимпиаде-2026.

Главным фаворитом букмекеры считают Рагне Виклунд (Норвегия) с коэффициентом 2.05 (49% вероятности). Также в топ-3 входят Йой Бене (2.40 – 42%) и Марейке Груневауд (5.75 – 17%) из Нидерландов.

Россиянка Ксения Коржова котируется 16-й. На ее победу дают коэффициент 350.00 (0,3%), на финиш в тройке призеров – 55.00 (1,8%).

Соревнования пройдут 7 февраля. Начало – в 18:00 мск.

