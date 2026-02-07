«Ливерпуль» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ выбрали наиболее вероятный исход матча

8 февраля в главном матче 25-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Ман Сити». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30 мск.

«Ливерпуль» с 39 очками занимает шестое место в таблице. Мерсисайдцы сильно отстали от лидирующего «Арсенала» и теперь должны сосредоточиться на борьбе за выход в ЛЧ. В прошлом туре команда Арне Слота разгромила дома «Ньюкасл» (4:1) и прервала серию из пяти матчей без побед в АПЛ.

«Ман Сити» остается главным конкурентом «Арсенала» в гонке за титул. Команда Хосепа Гвардиолы с 47 баллами находится на второй строчке, уступая лондонцам шесть очков. Любая осечка отдаляет «Сити» от заветной цели, а в последнее время результаты «горожан» не впечатляют – одна победа в шести турах.

В пяти прошлых очных встречах дважды победил «Ливерпуль», два раза была ничья, один раз сильнее оказался «Ман Сити». За командой Гвардиолы осталась последняя игра – в первом круге текущего чемпионата «Сити» разгромил мерсисайдцев 3:0.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита в предстоящем матче. На победу хозяев предлагают коэффициент 2.40, на ничью – 3.80, на гостей – 2.85.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.59, на два гола и менее дают 2.40. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.48, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.65.

Игроки БЕТСИТИ склоняются к победе «Ливерпуля». 52% от всех ставок на исход ушло на мерсисайдцев, по 24% отдано на ничью и успех «Ман Сити».