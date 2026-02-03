Шарипзянов набирает очки 11 игр подряд и лидирует в списке бомбардиров и снайперов КХЛ среди защитников. 2.20 – забьет «Шанхаю», 1.65 – отдаст ассист
«Шанхай» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Защитник омичей Дамир Шарипзянов набирает очки 11 игр подряд – всего в этих встречах у него 18 (9+9) баллов. Он лидирует в списке бомбардиров и снайперов регулярки среди защитников и входит в топ-5 общего рейтинга бомбардиров с 53 (20+33) очками в 48 матчах.
Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что Шарипзянов забьет «Шанхаю», 1.65 – сделает ассист, 2.45 – наберет минимум два очка.
Матч пройдет 3 февраля, начало – в 19:30 по московскому времени.
