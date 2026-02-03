«Металлург» забивает в среднем 4,14 шайбы за игру. 1.72 – «Лада» пропустит минимум 4 гола
«Лада» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Магнитогорска забросил 207 шайб в 50 матчах сезона – в среднем по 4,14 шайбы за игру. Это с отрывом лучший показатель в лиге.
Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что «Металлург» забросит «Ладе» минимум 4 шайбы. 2.05 – клуб из Тольятти пропустит максимум 3 гола.
Игра пройдет 3 февраля, начало – в 18:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
