  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Металлург» забивает в среднем 4,14 шайбы за игру. 1.72 – «Лада» пропустит минимум 4 гола
0

«Металлург» забивает в среднем 4,14 шайбы за игру. 1.72 – «Лада» пропустит минимум 4 гола

«Лада» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска забросил 207 шайб в 50 матчах сезона – в среднем по 4,14 шайбы за игру. Это с отрывом лучший показатель в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что «Металлург» забросит «Ладе» минимум 4 шайбы. 2.05 – клуб из Тольятти пропустит максимум 3 гола.

Игра пройдет 3 февраля, начало – в 18:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoМеталлург Мг
logoЛада
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Ставки на хоккей
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Российский ски-альпинист Филиппов – 7-й фаворит у букмекеров. Шансы на олимпийское золото составляют 8%
сегодня, 10:11
«МЮ» – явный фаворит против «Тоттенхэма» у букмекеров. «Шпоры» 3 года не проигрывают манкунианцам
сегодня, 09:59
Российский ски-альпинист Филиппов станет бронзовым призером Олимпиады-2026 (Sports Illustrated)
сегодня, 07:30
Бруну отдал голевую передачу во всех матчах в 2026-м. 3.20 – сделает ассист с «Тоттенхэмом»
вчера, 13:55
80% – вероятность выхода «Баффало» в плей-офф НХЛ. Клуб 15 лет не играл в Кубке Стэнли
вчера, 12:59
Коэффициент на выход «Шарлотт» в плей-офф НБА обвалился с 11.00 до 2.40 с начала сезона. У клуба 8 побед подряд
вчера, 12:28
«Зенит» – фаворит матча с «Краснодаром» у букмекеров. У «быков» одна победа в очных встречах за 8 лет
вчера, 09:47
Квадрупл «Арсенала» стал в 30 раз вероятнее с начала сезона. Лондонцы – букмекерские фавориты во всех турнирах
вчера, 09:03
В матче ЦСКА и «Краснодара» было 3 удаления. 5.00 – в игре «армейцев» с «Динамо» будет красная карточка
вчера, 08:36
Бензема сделал хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хилаль». На это давали коэффициент 10.00
вчера, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Выезд в Геную – традиционно один из сложнейших в Италии». Клещенок о матче «Дженоа» – «Наполи»
сегодня, 13:01
«Без Педри спокойно справляются с менее топовыми соперниками и прекрасно играют». Прогноз Тимура Бокова на «Барса» – «Мальорка»
сегодня, 12:05
«Челси» на «Молинью» не ждет легкая прогулка и обязательная победа как две в декабре – в АПЛ и Кубке лиги». Прогноз Бельского на матч 25-го тура АПЛ
сегодня, 11:01
«Обеим командам намного комфортнее игра вторым номером, чем попытки проверить позиционную оборону соперника». Палагин о матче «МЮ» – «Тоттенхэм»
сегодня, 10:10
«Ливерпуль» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ выбрали наиболее вероятный исход матча
сегодня, 07:58Промо
Конькобежка Коржова – 16-я в списке фаворитов на дистанции 3000 м. На завоевание олимпийской медали букмекеры дают меньше 2%
сегодня, 06:29
BetBoom дарит фрибеты к Супербоулу
вчера, 13:03Промо
Болеем за наших!
вчера, 10:35Промо
Клиент BetBoom выиграл почти 6 000 000 рублей со ставки всего в 1 900 благодаря экспрессу на футбол и UFC! Купон «довез» яркий камбэк в лондонском дерби.
вчера, 07:10Промо
1.48 – Бензема забьет в первом матче за «Аль-Хилаль», 3.50 – сделает дубль
5 февраля, 14:53
Рекомендуем