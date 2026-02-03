82% – вероятность обмена Хардена до дедлайна. 60% дают на обмены Сабониса и Адетокумбо

Букмекеры оценили вероятность обменов в НБА до дедлайна 5 февраля.

С высокой долей вероятности будут обменяны Дариус Гарлэнд (87%) и Джеймс Харден (82%). Сообщалось , 26-летнего защитника «Кливленда» могут обменять на 36-летнего игрока «Клипперс» – клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

Вероятность обмена Янниса Адетокумбо из «Милоуки» оценивается в 60% на платформе для ставок Kalshi. С той же вероятностью до дедлайна возможен обмен Домантаса Сабониса из «Сакраменто».