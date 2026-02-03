СКА проиграл 7 матчей подряд в КХЛ. 1.43 – уступят «Динамо» в Минске
Минское «Динамо» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Команда Игоря Ларионова проиграла 7 матчей подряд в лиге, установив клубный антирекорд.
Букмекеры считают минчан подавляющими фаворитами встречи за 1.43. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.01.
Матч пройдет 3 февраля и начнется в 19:10 мск.
