«Краснодар» – небольшой фаворит матча против ЦСКА у букмекеров. 2.90 – экс-зенитовец Гонду забьет за армейцев

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в рамках WINLINE Зимнего Кубка РПЛ.

Букмекеры считают «Краснодар» небольшим фаворитом за 1.81. На итоговую победу ЦСКА дают коэффициент 2.00.

Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян – самый вероятный автор гола в матче за 2.70. На мяч его одноклубника Казбека Мукаилова дают коэффициент 2.85, на гол новичка ЦСКА Лусиано Гонду – 2.90.

Матч пройдет 3 февраля и начнется в 19:15 мск.