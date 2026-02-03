«Краснодар» – небольшой фаворит матча против ЦСКА у букмекеров. 2.90 – экс-зенитовец Гонду забьет за армейцев
«Краснодар» и ЦСКА встретятся в рамках WINLINE Зимнего Кубка РПЛ.
Букмекеры считают «Краснодар» небольшим фаворитом за 1.81. На итоговую победу ЦСКА дают коэффициент 2.00.
Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян – самый вероятный автор гола в матче за 2.70. На мяч его одноклубника Казбека Мукаилова дают коэффициент 2.85, на гол новичка ЦСКА Лусиано Гонду – 2.90.
Матч пройдет 3 февраля и начнется в 19:15 мск.
Гонду обязательно забъёт и ЦСКА крупно выиграет!!!
