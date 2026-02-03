«Барселона» уверенно пройдет «Альбасете» в Кубке Испании, считают букмекеры. Ранее клуб Сегунды выбил «Реал»

«Альбасете» примет «Барселону» в 1/4 финала Кубка Испании.

В 1/8 финала клуб из Сегунды выбил «Реал» (3:2), забив победный мяч на 94-й минуте. На победу «Альбасете» давали коэффициент 10.00.

Букмекеры считают, что «Барселона» победит на выезде и пройдет дальше. На выход каталонцев в 1/2 финала дают коэффициент 1.10, на проход «Альбасете» – 7.00.

Матч состоится 3 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.