«Барселона» уверенно пройдет «Альбасете» в Кубке Испании, считают букмекеры. Ранее клуб Сегунды выбил «Реал»
«Альбасете» примет «Барселону» в 1/4 финала Кубка Испании.
В 1/8 финала клуб из Сегунды выбил «Реал» (3:2), забив победный мяч на 94-й минуте. На победу «Альбасете» давали коэффициент 10.00.
Букмекеры считают, что «Барселона» победит на выезде и пройдет дальше. На выход каталонцев в 1/2 финала дают коэффициент 1.10, на проход «Альбасете» – 7.00.
Матч состоится 3 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Альбасете заслужил уважение. Красиво нагнули дельфинарий.
Как будто есть хоть одна причина сомневаться в проходе Барсы.
Само собой разумеется и глазом не моргнут
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем