7.00 – «Челси» выйдет в финал Кубка лиги после 2:3 с «Арсеналом» в первом полуфинале
«Арсенал» и «Челси» встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Первая игра на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.
Букмекеры почти не сомневаются в выходе «Арсенала» в финал Кубка лиги – на это дают коэффициент 1.11. На проход «Челси» можно поставить за 7.00.
Матч пройдет 3 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я болельщик Арсенала, есть волнение что Арсенал опять в нужное время сломается. Это тяжело выбить из себя даже при вере в команду.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем