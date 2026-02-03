7.00 – «Челси» выйдет в финал Кубка лиги после 2:3 с «Арсеналом» в первом полуфинале

«Арсенал» и «Челси» встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Первая игра на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.

Букмекеры почти не сомневаются в выходе «Арсенала» в финал Кубка лиги – на это дают коэффициент 1.11. На проход «Челси» можно поставить за 7.00.

Матч пройдет 3 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.