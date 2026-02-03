«Арсенал» – «Челси»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на выход в финал Кубка лиги

3 февраля в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встретятся «Арсенал» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 мск.

Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Микеля Артеты. «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в дерби с «Челси» до девяти матчей – шесть побед и три ничьи.

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей, потерпел одно поражение, одна встреча завершилась вничью. У «Челси» серия из пяти побед подряд.

Аналитики БЕТСИТИ считают явным фаворитом противостояния «Арсенал». На выход команды Артеты в финал предлагают 1.11 , на проход «Челси» дают 7.00.

На победу «Арсенала» в основное время ответного матча предлагают 1.70 , на ничью – 4.10 , на успех коллектива Лиама Росеньора – 5.00.

Эксперты ждут результативной игры. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.68 , на два гола и менее дают 2.20 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.67 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.20.