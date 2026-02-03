«Зенит» – явный фаворит матча против «Динамо». На победу москвичей дают 6.00

«Зенит» и «Динамо» встретятся в рамках WINLINE Зимнего Кубка РПЛ.

Букмекеры считают петербуржцев подавляющими фаворитами встречи за 1.68. На ничью в основное время дают коэффициент 3.50, на успех «Динамо» – 6.00.

Итоговая победа «Зенита» (с учетом серии пенальти) идет за 1.34, на «Динамо» можно поставить за 3.30.

Матч пройдет 3 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.