«Зенит» – явный фаворит матча против «Динамо». На победу москвичей дают 6.00
«Зенит» и «Динамо» встретятся в рамках WINLINE Зимнего Кубка РПЛ.
Букмекеры считают петербуржцев подавляющими фаворитами встречи за 1.68. На ничью в основное время дают коэффициент 3.50, на успех «Динамо» – 6.00.
Итоговая победа «Зенита» (с учетом серии пенальти) идет за 1.34, на «Динамо» можно поставить за 3.30.
Матч пройдет 3 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
А кто победит игра рассудит.... будем посмотреть...
