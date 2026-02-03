Норвежские лыжники займут весь пьедестал в скиатлоне на Олимпиаде-2026, уверены букмекеры. Коростелев – 8-й в списке фаворитов

Букмекеры оценили шансы норвежских лыжников забрать все медали в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Явным фаворитом гонки котируется Йоханнес Клэбо (1.30), далее идут его соотечественники Мартин Ниенге (9.00), Харальд Амундсен (9.00) и Эмиль Иверсен (15.00). Пятым у букмекеров идет американец Гас Шумахер (25.00), россиянин Савелий Коростелев – 8-й за 35.00.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.51 (61%) на то, что норвежцы займут первые три места в скиатлоне. 2.40 (39%) – на пьедестал попадет лыжник другой национальности.