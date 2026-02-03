  • Спортс
  • Норвежские лыжники займут весь пьедестал в скиатлоне на Олимпиаде-2026, уверены букмекеры. Коростелев – 8-й в списке фаворитов
4

Норвежские лыжники займут весь пьедестал в скиатлоне на Олимпиаде-2026, уверены букмекеры. Коростелев – 8-й в списке фаворитов

Букмекеры оценили шансы норвежских лыжников забрать все медали в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Явным фаворитом гонки котируется Йоханнес Клэбо (1.30), далее идут его соотечественники Мартин Ниенге (9.00), Харальд Амундсен (9.00) и Эмиль Иверсен (15.00). Пятым у букмекеров идет американец Гас Шумахер (25.00), россиянин Савелий Коростелев – 8-й за 35.00.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.51 (61%) на то, что норвежцы займут первые три места в скиатлоне. 2.40 (39%) – на пьедестал попадет лыжник другой национальности.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
То есть букмекеры уже состав норвежцев на скиатлон определили ?
Ответ Грюденфельдер
То есть букмекеры уже состав норвежцев на скиатлон определили ?
Кстати, почти у всех контор именно эти 4 лыжника указаны в котировках. Хотя между Иверсеном и Стенсхагеном я думаю еще будет выбор.
Ответ Вовщик
Кстати, почти у всех контор именно эти 4 лыжника указаны в котировках. Хотя между Иверсеном и Стенсхагеном я думаю еще будет выбор.
У буков есть обычно инсайд. Поэтому наверное так и выглядит состав. Хотя я как раз и думал что Стенсхагена не пустят ни на скиатлон ни на 50 км. Я думал что соперник Иверсена на 20ке это Вальнёс- но он в последнее время не очень да ещё и коньком вторые 10 км может капнуть.
Мне кажется Неинге под вопросом попадания в тройку. Финиша нет и конек слабей классике.
