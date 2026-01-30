«Астон Вилла» Эмери – подавляющий фаворит ЛЕ по версии Opta. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Лион» – 4-й, «Ноттингем» – 5-й, «Бетис» – 8-й
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги Европы после завершения общего этапа.
Явным фаворитом на победу в турнире считается «Астон Вилла». Суперкомпьютер оценивает вероятность титула команды Унаи Эмери в 44%.
Далее идут «Рома» (10,1%), «Порту» (9,3%), «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных команд – менее 5%.
Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии Opta:
1. «Астон Вилла» – 44%
2. «Рома» – 10,1%
3. «Порту» – 9,3%
4. «Лион» – 7,5%
5. «Ноттингем Форест» – 5,3%
6. «Штутгарт» – 4,3%
7. «Брага» – 3,5%
8. «Бетис» – 3,3%
9. «Фрайбург» – 3%
10. «Мидтьюлланд» – 2,8%
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Analyst
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Последние их трофеи - Интертото 2008, 2001 и Кубок в 96.
Победа в ЛЕ и так даст место в ЛЧ. В самой ЛЕ они явные фавориты с запасом, сейчас ровно в том же положении, что и Тоттенхэм с МЮ в прошлом сезоне (когда проиграть могли только по своей вине кому то, кроме друг друга). А Эмери в таких турнирах выступать умеет.
Титул АПЛ? Красиво, но при всем уважении к Вилле - не думаю. Это должны облажаться и Сити и Арсенал. В любом случае до 1/8 ЛЕ еще месяц. До 1/4 - два. Там уже расклады по АПЛ будут более определенными.