  «Астон Вилла» Эмери – подавляющий фаворит ЛЕ по версии Opta. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Лион» – 4-й, «Ноттингем» – 5-й, «Бетис» – 8-й
«Астон Вилла» Эмери – подавляющий фаворит ЛЕ по версии Opta. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Лион» – 4-й, «Ноттингем» – 5-й, «Бетис» – 8-й

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги Европы после завершения общего этапа.

Явным фаворитом на победу в турнире считается «Астон Вилла». Суперкомпьютер оценивает вероятность титула команды Унаи Эмери в 44%.

Далее идут «Рома» (10,1%), «Порту» (9,3%), «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных команд – менее 5%.

Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии Opta:

1. «Астон Вилла» – 44%

2. «Рома» – 10,1%

3. «Порту» – 9,3%

4. «Лион» – 7,5%

5. «Ноттингем Форест» – 5,3%

6. «Штутгарт» – 4,3%

7. «Брага» – 3,5%

8. «Бетис» – 3,3%

9. «Фрайбург» – 3%

10. «Мидтьюлланд» – 2,8%

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Analyst
Что-то Лион низко оценивают. Первое место взяли, а в плей-офф ещё и Эндрик поможет.
Ответ Yavich
Что-то Лион низко оценивают. Первое место взяли, а в плей-офф ещё и Эндрик поможет.
Посмотрим , у них главная задача в этом сезоне вернуться в ЛЧ по итогам Лиги 1 .
Ответ OldRedWhite
Посмотрим , у них главная задача в этом сезоне вернуться в ЛЧ по итогам Лиги 1 .
Лион попробует взять и Ле. А то лига 1 со всякими мецами только палки в колеса вставлять будет))))
Вряд ли АВ будет делать акцент на ЛЕ. Да, трофей, но очевидное распыление сил в разгар борьбы за зону ЛЧ и, кто его знает, чемпионство АПЛ..
Ответ luthien
Вряд ли АВ будет делать акцент на ЛЕ. Да, трофей, но очевидное распыление сил в разгар борьбы за зону ЛЧ и, кто его знает, чемпионство АПЛ..
Эмери точно пойдет за Ле, это его трофей. Как раз и выход в лч будет как бонус если возьмёт. Чемпионство в апл точно не по их силам, Эмери это сразу сказал
Ответ luthien
Вряд ли АВ будет делать акцент на ЛЕ. Да, трофей, но очевидное распыление сил в разгар борьбы за зону ЛЧ и, кто его знает, чемпионство АПЛ..
Правильно написали снизу, Вилла точно пойдёт за титулом тут.
Последние их трофеи - Интертото 2008, 2001 и Кубок в 96.
Победа в ЛЕ и так даст место в ЛЧ. В самой ЛЕ они явные фавориты с запасом, сейчас ровно в том же положении, что и Тоттенхэм с МЮ в прошлом сезоне (когда проиграть могли только по своей вине кому то, кроме друг друга). А Эмери в таких турнирах выступать умеет.
Титул АПЛ? Красиво, но при всем уважении к Вилле - не думаю. Это должны облажаться и Сити и Арсенал. В любом случае до 1/8 ЛЕ еще месяц. До 1/4 - два. Там уже расклады по АПЛ будут более определенными.
По версии Ёпта)
Эмери должен что-то с Виллой выиграть! Тем более его любимый турнир.
Рановато расклады давать. Многое будет зависеть от того, как во внутренних турнирах будут дела идти
Ла Лига вперде
