2.30 – Мусиала сделает 11+ результативных действий в сезоне Бундеслиге. Он отдал голевую в первом матче после травмы

Букмекеры открыли линию на результативность Джамала Мусиалы в этом сезоне.

22-летний полузащитник «Баварии» пропустил начало сезона из-за перелома малой берцовой кости, полученного в матче 1/4 финала клубного ЧМ против «ПСЖ» (0:2).

17 января Мусиала провел первый матч после травмы – против «Лейпцига» (5:1). Он отдал голевую передачу спустя четыре минуты после выхода на замену.

Букмекеры дают коэффициент 2.30 на то, что Мусиала сделает минимум 11 результативных действий в этом сезоне Бундеслиги. 2.00 – забьет 6+ голов, 1.85 – сделает 4+ ассиста.