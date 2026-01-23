Радимов считает, что «Зенит» выиграет РПЛ, «Оренбург» не вылетит, а Кордоба станет лучшим бомбардиром. Вероятность всех событий – менее 3%
Владислав Радимов сделал прогноз на итоги сезона РПЛ.
Экс-игрок «Зенита» считает, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом (1.80), «Оренбург» не вылетит из Мир РПЛ (1.90), а форвард «Краснодара» Джон Кордоба станет лучшим бомбардиром (10.00).
Суммарный коэффициент этих событий – 34.00 или менее 3% вероятности.
Также Радимов предсказал победу «Баварии» (5.50) в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ЭФБ
