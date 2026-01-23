Порье считает, что Гейджи победит Пимблетта. Джастин котируется андердогом у букмекеров

Дастин Порье считает Джастина Гейджи фаворитом поединка против Пэдди Пимблетта.

Бой между Пимблеттом и Гейджи за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324, который пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

«Я думаю, Джастин остановит Пэдди. Он бывал в настоящих войнах, дрался по 25 минут. Пэдди будет очень сложно остановить его в стойке», – сказал Порье.

Букмекеры считают иначе – явным фаворитом боя за 1.52 котируется британский боец. На победу Гейджи дают коэффициент 2.65.