«Хартс» станет фаворитом шотландской лиги у букмекеров, если обыграет «Селтик». 2.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго

«Хартс» на выходных может стать букмекерским фаворитом на победу в чемпионате Шотландии.

Клуб из Эдинбурга лидирует в турнирной таблице после 22 туров, опережая идущий вторым «Селтик» на 6 очков. Коэффициент на титул «Хартса» с начала сезона обвалился с 15.00 до 2.75, однако главным претендентом на чемпионство остается «Селтик» (2.25).

25 декабря «Хартс» примет клуб из Глазго в 23-м туре и в случае победы с большой долей вероятности станет фаворитом чемпионской гонки у букмекеров.

Букмекеры дают коэффициент 3.10 на то, что «Хартс» победит. «Селтик» котируется фаворитом за 2.24, на ничью дают 3.40.

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.