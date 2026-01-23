Букмекеры не ожидали, что Рублев разгромно проиграет Черундоло. На поражение 0-3 давали коэффициент 8.20

Андрей Рублев вылетел с Australian Open.

Россиянин проиграл в третьем круге Франсиско Серундоло (3:6, 6:7(4), 3:6), хотя котировался фаворитом встречи у букмекеров.

На победу аргентинца в трех сетах можно было поставить за 8.20 – самый высокий коэффициент на точный счет матча. Наиболее вероятной за 4.40 была победа Рублева со счетом 3-0.