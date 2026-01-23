Медведев победил Марожана, уступая 0:2 по сетам. В лайве на камбэк россиянина давали 5.00
Даниил Медведев обыграл Фабиана Марожана в третьем круге Australian Open – 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.
Россиянин по ходу матча проигрывал 0:2, а в третьем сете уступал с брейком. В этот момент на камбэк Медведева давали коэффициент 5.00.
В четвертом круге 12-й номер мирового рейтинга сыграет с Лернером Тьеном. Россиянин – фаворит у букмекеров за 1.49.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
