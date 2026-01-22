СКА проиграл «Спартаку» в 4 из 5 последних домашних матчей. 2.13 – москвичи снова победят в Санкт-Петербурге

СКА и «Спартак» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Москвы победил в трех последних очных встречах и в 4 из 5 последних матчей в Санкт-Петербурге.

Букмекеры дают коэффициент 2.13 на то, что «Спартак» снова победит СКА на выезде. Петербуржцы – фавориты встречи за 1.78.

Матч состоится 22 января, начало – в 19:30 по московскому времени.