«Вашингтон» проиграл в 12 из 17 последних матчей и опустился на 12-е место на Востоке. 1.60 – команда Овечкина не выйдет в плей-офф

«Вашингтон» рискует не выйти в плей-офф НХЛ.

Команда Александра Овечкина проиграла в 12 из 17 последних матчей в лиге и опустилась на 12-е место в Восточной конференции. По потерянным очкам «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф уже на 6 баллов.

Букмекеры дают коэффициент 1.60 (62%) на то, что «Кэпиталс» не смогут пробиться в плей-офф.