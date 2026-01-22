«Вашингтон» проиграл в 12 из 17 последних матчей и опустился на 12-е место на Востоке. 1.60 – команда Овечкина не выйдет в плей-офф
«Вашингтон» рискует не выйти в плей-офф НХЛ.
Команда Александра Овечкина проиграла в 12 из 17 последних матчей в лиге и опустилась на 12-е место в Восточной конференции. По потерянным очкам «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф уже на 6 баллов.
Букмекеры дают коэффициент 1.60 (62%) на то, что «Кэпиталс» не смогут пробиться в плей-офф.
