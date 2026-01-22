  • Спортс
1

Чалов и Оздоев еще не забивали за ПАОК в Лиге Европы. 3.60 – Федор забьет «Бетису», 4.20 – отличится Магомед

ПАОК встретится с «Бетисом» в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

Букмекеры оценили вероятность гола россиян в составе греческого клуба. 3.60 – забьет Федор Чалов, 4.20 – отличится Магомед Оздоев.

Чалов и Оздоев еще не забивали за ПАОК в этом розыгрыше Лиги Европы. 27-летний форвард не появлялся на поле с 6 января.

Матч состоится 22 января и начнется в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
