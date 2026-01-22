«Зенит» – фаворит Winline Зимнего Кубка РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е

Букмекеры открыли линию на итоги Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Фаворитом на победу в турнире котируется «Зенит» (2.20). Вторым идет «Краснодар» (3.50), топ-3 замыкает ЦСКА (4.60). Меньше всего шансов на трофей у «Динамо» – 6.50.

Матчи пройдут с 3 по 10 февраля по круговой системе – команды сыграют друг с другом по разу.

Winline Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. В 2025-м победителем стал «Зенит», в 2023-м и 2024-м турнир выигрывал «Спартак».