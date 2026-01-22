Махачев назвал Оливейру фаворитом поединка с Холлоуэем. Букмекеры считают иначе
Ислам Махачев сделал прогноз на поединок Макса Холлоуэя против Чарльза Оливейры.
Бой в легком весе за титул BMF состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.
«Думаю, победит Оливейра», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».
Букмекеры считают иначе. Фаворитом поединка за 1.58 котируется американский боец, на победу Оливейры дают коэффициент 2.48.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
