Махачев назвал Оливейру фаворитом поединка с Холлоуэем. Букмекеры считают иначе

Ислам Махачев сделал прогноз на поединок Макса Холлоуэя против Чарльза Оливейры.

Бой в легком весе за титул BMF состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

«Думаю, победит Оливейра», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Букмекеры считают иначе. Фаворитом поединка за 1.58 котируется американский боец, на победу Оливейры дают коэффициент 2.48.