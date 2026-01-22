«Наполи» не выйдет в плей-офф ЛЧ, если проиграет «Челси». Лондонцы – фавориты матча 8-го тура
«Наполи» рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Перед последним туром общего этапа итальянский клуб занимает 25-е место в таблице ЛЧ с 8 очками. В плей-офф выходят первые 24 команды.
Неаполитанцы не попадут в плей-офф, если проиграют «Челси». Лондонцы котируются фаворитами встречи за 2.40, на непоражение «Наполи» дают коэффициент 1.60.
«Челси» в последнем туре нужно побеждать, чтобы гарантированно остаться в топ-8.
Матч состоится 28 января, начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости